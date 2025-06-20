Азербайджан может стать региональным хабом финтеха

Я впервые в Баку и удивлен уровнем развития стартап сферы в Азербайджане и гостеприимством азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Генеральный директор XPay Мохамед Абдельмоталеб на панельной дискуссии в рамках Baku ID 2025, говоря о своих впечатлениях об Азербайджане.

По его словам, он почувствовал себя как дома.

Абельмоталеб удивлен тем, что в Азербайджане существуют более 22 лицензированных стартапа в сфере финансовых технологий.

"Это впечатляющая цифра, которая свидетельствует о стремлении Азербайджана развивать финансовый сектор. Для нас, как для компании, это имеет большое значение. Мы рассматриваем Азербайджан как потенциальный хаб для интеграции в регион. Одной из причин этого выбора является также наша культурная близость", - заявил генеральный директор XPay.

Ранее мы сообщали, cтавший одним из символов регионального прогресса, фестиваль Baku ID вновь соберёт на одной площадке лидеров перемен - от стартапов до стратегов, от инвесторов до визионеров.