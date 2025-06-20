https://news.day.az/officialchronicle/1761959.html Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана - ФОТО 20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана - ФОТО
20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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