https://news.day.az/world/1762009.html Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Стамбульском международном аэропорту армянского лидера встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Стамбульском международном аэропорту армянского лидера встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на вечер запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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