Пашинян прибыл в Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Стамбульском международном аэропорту армянского лидера встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что на вечер запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.