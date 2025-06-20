Израиль ликвидировал командир артиллерии "Хезболлы"

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации на юге Ливана Ясина Абд аль-Манама Изз ад-Дина - командира артиллерией "Хезболлы" в секторе Литани.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В сообщении отмечается, что этот командир боевиков пытался восстановить позиции "Хезболлы" для возобновления обстрелов израильской территории, в прошлом он был причастен ко множеству обстрелов Израиля.

Ранее ливанские источники сообщали, что в ночь на 19 июня БПЛА ЦАХАЛ нанес удар по автомобилю в районе Кфар-Джуз, северо-восточней Тира, примерно в 10 км от израильской границы. Было объявлено о двух убитых.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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