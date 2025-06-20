"Я заслуживаю место в Топ-15, поэтому мне дали громкий поединок на классном турнире".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил чилийский боец Игнасио Бахамондес в преддверии поединка против азербайджанца Рафаэля Физиева на турнире UFC 21 июня в Баку.

Он отдал должное сопернику.

"Для меня будет честью разделить октагон с Рафаэлем, он провел в промоушене уже много хороших поединков. Если меня ставят драться с ним, значит в UFC считают, что я готов. Я намерен доказать, что я действительно готов", - сказал Бахамондес.

Также он поведал о своих сильных качествах.

"Люди забывают, что я из каратэ. У меня самые сильные ноги в легком весе, так что Физиеву не стоит надеяться на удары по ногам. Да, я выше его, но меня всю карьеру атакуют снизу, так что для меня в этом нет проблемы. Я тренируюсь с Белалом Мухаммадом, поэтому я не боюсь борцов", - подчеркнул Бахамондес.