Пропавший без вести в Первой Карабахской войне шехид похоронен в Товузе

Останки Алескерова Фуада Джафар оглу, 1974 года рождения, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, сегодня были переданы его семье в Товузском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в селе Агбашлар состоялась церемония прощания с шехидом. В ней приняли участие глава Исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов, члены семьи шехида, его близкие, руководители правоохранительных органов, представители общественности.

После церемонии прощания останки шехида были захоронены на сельском кладбище. Военный оркестр исполнил Государственный гимн, был дан оружейный залп.

Отметим, что Алескеров Фуад Джафар оглу родился в 1974 году в товузском селе Агбашлар. Он пропал без вести в 1993 году в Физулинском районе.