Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин

Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу местный корреспондент Trend.

Гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.

Первоначально делегации была предоставлена подробная информация о Лачинском аэропорте.

Дипломаты ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

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