https://news.day.az/politics/1761927.html Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин - ФОТО Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу местный корреспондент Trend. Гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин - ФОТО
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу местный корреспондент Trend.
Гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.
Первоначально делегации была предоставлена подробная информация о Лачинском аэропорте.
Дипломаты ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
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