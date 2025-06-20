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Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин - ФОТО

Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу местный корреспондент Trend. Гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.