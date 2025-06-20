Известный кондитерский магазин приостановил работу

Во время проверки, проведённой Службой государственного пожарного надзора в кондитерском производственно-торговом объекте "Bal Badem", расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 162, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности. Установлено, что данные нарушения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки было выявлено следующее:

• объект не полностью оснащен огнетушителями;

• электросистема объекта не соответствует требованиям "Правил установки электроустановок". В частности, не проведены профилактические проверки электрохозяйства, не измерено сопротивление изоляции кабелей и проводов, не оформлены протоколы испытаний заземления электрооборудования;

• под лестничной клеткой обустроено помещение (склад);

• сотрудники объекта не были проинструктированы по вопросам пожарной безопасности, соответствующие записи в специальном журнале отсутствуют;

• помещение с электрощитами не соответствует требованиям "Правил пожарной безопасности";

• двери эвакуационных выходов не открываются по направлению к выходу, над путями эвакуации не установлены световые указатели с надписью "Выход";

• объект не оборудован автоматической пожарной сигнализацией;

• не разработан "План эвакуации" для людей и ценных вещей;

• недвижимость объекта не застрахована в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании";

• деятельность объекта не согласована со Службой государственного пожарного надзора.

Таким образом, текущая ситуация показывает, что продолжение эксплуатации объекта может привести к быстрому распространению возможного пожара и сделать трагедию неизбежной.

С учётом вышеуказанного, в связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности объекта "Bal Badem" по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 162.

Копия решения была вручена представителю объекта.