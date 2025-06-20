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Иран ударил по командным центрам и авиабазам "Неватим" и "Хацерим" в Израиле - ВИДЕО

Иран нанес удары по командным центрам, объектам военной промышленности, авиабазам "Неватим" и "Хацерим" в Израиле. Об этом заявили в КСИР. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео поражение химического завода в Негеве.