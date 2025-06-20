https://news.day.az/world/1762161.html Пашинян пригласит Эрдогана в Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Стамбуле, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Стамбуле, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.
Пашинян пригласит Эрдогана в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Стамбуле, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула заявил, что турецкого лидера ждут в Армении в 2026 году в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.
Напомним, 20 июня состоялась встреча Эрдогана с Пашиняном.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре