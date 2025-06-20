https://news.day.az/world/1762118.html

Последствия иранских ударов по Хайфе - ВИДЕО

Иран выпустил по Израилю около 25 ракет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.