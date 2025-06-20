Хабиб Нурмагомедов и бойцы UFC посетили базу ФК "Карабах"

Почетные гости UFC Fight Night, непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе, признанный одним из лучших бойцов независимо от весовой категории Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в этой же весовой категории Ислам Махачев, непобеждённый чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, а также Умар Нурмагомедов посетили базу футбольного клуба "Карабах" и ознакомились с его деятельностью, сообщает Day.Az.

Гости ознакомились с инфраструктурой базы, посетили фитнес-зал и понаблюдали за тренировочным процессом. Также состоялась тёплая встреча с футболистами клуба, в ходе которой стороны пожелали друг другу успехов.

В завершение встречи бойцам были вручены клубные футболки и памятные подарки, а также сделаны совместные фотографии на память.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.