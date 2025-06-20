В Иране снова продлен запрет на полеты

Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана продлен до 02:30 по бакинскому времени 21 июня.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сказал представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

"В связи с последними событиями и в целях безопасности пассажиров и полетов воздушное пространство страны будет закрыто до 02:00 (02:30 по бакинскому времени) субботы. Ограничения, введенные в отношении воздушного пространства, останутся в силе до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется", - сказал он.

Отметим, что ранее срок действия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана был продлен до 02:30 20 июня.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.