Иран ударил по израильскому офису Microsoft

Иран нанес удары баллистическими ракетами в здание с офисом Microsoft в израильской Беэр-Шеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, серьезные повреждения были нанесены иранской баллистической ракетой, которая в ночь на пятницу упала рядом со зданием израильской Microsoft в Беэр-Шеве.

Ракета упала рядом с жилыми домами, в результате чего загорелось не менее шести автомобилей. Близлежащим домам был нанесен ущерб. По некоторым данным, не менее 35 человек пострадали в Беэр-Шеве: в здании, в которое попала иранская ракета, находилась компания CyberSpark, которая оказывала услуги в сфере кибербезопасности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

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