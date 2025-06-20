Трамп боится превращения Ирана во вторую Ливию

Президент США Дональд Трамп с осторожностью подходит к вопросу нанесения ударов по Ирану, так как боится повторения в этой стране ливийского сценария.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Трамп "не хочет превращения этого в Ливию". "Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идет о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с [лидером страны Муаммаром] Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран", - отметил источник газеты, лично слышавший, как Трамп сравнивал Иран и Ливию.

Согласно сведениям New York Post, Трамп склоняется к нанесению ограниченных ударов по ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо. "Ливия подвергалась гораздо более масштабным бомбардировкам, которые привели к смене режима", - полагает один из собеседников газеты.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.