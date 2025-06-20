Ученые предупредили о критическом сроке для борьбы с изменениями климата

Ученые заявили, что у человечества осталось всего два года, чтобы удержать рост температуры в пределах 1,5 °C. Превышение этого порога приведет к катастрофическим последствиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, таков вывод третьего ежегодного отчета "Глобальные показатели изменения климата", составленного группой из более чем 60 ученых из 17 стран и опубликованного в четверг в журнале "Earth System Science Data".

В этом исследовании приводятся ежегодные обновления ключевых климатических показателей, сообщаемых Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), чтобы предоставить последние данные о том, как меняется климатическая система и как на нее влияет деятельность человека.

В анализе упоминается остаточный углеродный бюджет, т. е. сколько CO2 может быть выброшено в атмосферу до того, как предел глобального потепления в 1,5 градуса станет неизбежным. В 2020 году МГЭИК оценила оставшийся углеродный бюджет примерно в 500 гигатонн углекислого газа. К началу 2023 года эта цифра снизилась вдвое, а к 2024 году она составила 200 гигатонн, что соответствует пяти годам выбросов на текущем уровне.

Однако новые оценки оставшегося углеродного бюджета для 1,5 градусов составляют 130 гигатонн CO2, количество, которое будет исчерпано всего за три года при нынешнем уровне выбросов углекислого газа. А бюджет для 1,6 или 1,7 градусов может быть превышен всего за девять лет.

Исследование показало, что повышение глобальной температуры на 1,5 градуса за один год не означает, что Парижское соглашение было нарушено - для этого средние мировые температуры должны будут превышать этот порог в течение нескольких десятилетий - но это подтверждает, насколько далеко и как быстро выбросы движутся в неправильном направлении.

В исследовании подчеркивается, что концентрация парниковых газов - углекислого газа, метана и закиси азота - увеличилась с 2019 года, что привело к росту энергетического дисбаланса на Земле.

"Наши третьи ежегодные "Индикаторы глобального изменения климата" показывают, что как уровни, так и темпы потепления беспрецедентны. Рекордные выбросы парниковых газов означают, что все больше и больше из нас испытывают последствия изменения климата на опасном уровне", - сказал директор Центра Пристли по изучению будущего климата при Университете Лидса (Великобритания) и автор исследования Пирс Форстер.

По словам директора по исследованиям в Институте Грэнтема и профессор климатологии и политики в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Джоэри Рогеля, что "окно для удержания в пределах 1,5°C быстро закрывается". "Глобальное потепление уже влияет на жизни миллиардов людей по всему миру. Каждое небольшое увеличение потепления имеет значение, поскольку приводит к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям", - добавил он.

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