https://news.day.az/society/1762006.html Кабинет министров Нахчыванской АР будет подчиняться Президенту Азербайджана Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджана. Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".
Кабинет министров Нахчыванской АР будет подчиняться Президенту Азербайджана
Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджана.
Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".
Согласно документу, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики не будет подчиняться Верховному меджлису Автономной Республики и будет определять порядок своей работы по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.
Ранее мы сообщали, что в Баку назначен новый прокурор.
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