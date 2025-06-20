Утвержден документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Кувейтом в области сельского хозяйства

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в области сельского хозяйства", подписанный 30 апреля в Эль-Кувейте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Государства Кувейт о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.