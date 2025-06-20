https://news.day.az/world/1761911.html

ЦАХАЛ зафиксировал запуски иранских ракет в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке Ирана на израильскую территорию, передает Day.Az. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении Государства Израиль", - говорится в заявлении. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.