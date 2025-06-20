Азербайджан и Австралия обсудили ситуацию в сфере безопасности на фоне израильско-иранского конфликта

20 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности на фоне израильско-иранского конфликта.

Министр иностранных дел Австралии проинформировала о планах по эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув важность консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Ранее мы сообщали, что Австралия поблагодарила Азербайджан.