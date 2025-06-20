https://news.day.az/world/1761908.html В Еврокомиссии рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на экономику ЕС Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Еврокомиссии рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на экономику ЕС
Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей.
Домбровскис добавил, что из-за открытости экономики ЕС повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС.
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