В Еврокомиссии рассказали о влиянии конфликта Ирана и Израиля на экономику ЕС

Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей.

Домбровскис добавил, что из-за открытости экономики ЕС повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС.