https://news.day.az/society/1761970.html В Губадлы найдены предположительно человеческие останки В Губадлы обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки скелета были обнаружены накануне при раскопках в селе Гунданлы. По данному факту проводится расследование.
В Губадлы найдены предположительно человеческие останки
В Губадлы обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, останки скелета были обнаружены накануне при раскопках в селе Гунданлы.
По данному факту проводится расследование.
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