В Губадлы найдены предположительно человеческие останки

В Губадлы обнаружены фрагменты скелета, предположительно человеческие.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, останки скелета были обнаружены накануне при раскопках в селе Гунданлы.

По данному факту проводится расследование.