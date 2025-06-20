В Дании раскритиковали Meta

Министр цифровизации Дании Каролине Стаге Ольсен выступила с критикой в адрес американской компании Meta из-за рекламной кампании, которая призывает проверять возраст пользователей в цифровых магазинах, а не в приложениях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я должна быть честной, я была в ярости, когда увидела эту рекламу. Смешно, что они делают рекламу, а не просто вводят возрастные ограничения. Я бы предпочла, чтобы она потратила деньги на разработку технического решения для проверки возраста, а не на кампанию, в которой говорится, как сильно им не все равно", - заявила она европейскому изданию Politico.

Недавно Meta запустила рекламную кампанию, в которой призывает ввести общеевропейские правила, обеспечивающие проверку возраста пользователя на уровне магазина. По словам представителя корпорации, такая инициатива целесообразна, поскольку будет затрагивать сразу все приложения.

Корпорации Apple и Google, которые являются владельцами магазинов, выступили против предложения Meta. Они считают, что проверка возраста непосредственно в приложениях является "лучшим способом обеспечить безопасность детей в интернете".

Ранее мы сообщали, что Meta готова платить айтишникам до $100 млн за предательство OpenAI.