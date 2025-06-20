Баку помогает спасать и договариваться

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В эпоху, когда Ближний Восток снова стонет под тяжестью железа и огня, а карты привычных альянсов рассыпаются, как пепел под ветром, Азербайджан внезапно оказывается не наблюдателем, не комментатором, а точкой кристаллизации смысла. Среди грохота взрывов и обстрелов в Иране, гневного сопротивления Тегерана - именно Баку стал местом, где выживание приобрело маршрут, а гуманизм - логистику.

Не потому что Азербайджан стремился занять роль посредника - он просто оказался единственным, кто не ушёл в сторону. Не заперся, не отгородился, не стал ждать инструкции от "больших". Он открыл коридоры. Он принял борты. Он стал пространством доверия.

Когда артисты, студенты, дипломаты, преподаватели, матери с младенцами пробиваются из погружающегося в хаос Ирана - они не ищут флагов. Они ищут выход. И этот выход называется Баку.

Сегодня через территорию Азербайджана проходит не просто транспортный поток - через него проходит возможность. Возможность для государств спасти своих граждан. Возможность для человека не исчезнуть в темноте. Возможность для мира ещё раз поверить в то, что в геополитике может существовать не только расчёт, но и совесть.

Это уже не вопрос инфраструктуры. Это - вопрос онтологии.

Азербайджан стал не "транзитом" и не "посредником", а молчаливой категорией доверия.

В хаотичном регионе, где все ищут, на кого положиться, - он не предлагает себя. Он просто есть.

И в этом - его главная сила.

Сила быть необходимым - без шума.

Сила делать - когда другие обсуждают.

Сила сохранять человеческое - на фоне распада всего прочего.

Так рождается новая политическая философия действия. И её столица - Баку.

На фоне стремительно нарастающей турбулентности в Иране, когда ситуация фактически вышла из-под контроля и превратилась в опасный сплав насилия, геополитических манёвров и открытой интервенции, Азербайджан проявил себя не просто как стабильная точка на карте региона. Он выступил как полноценный гуманитарный, транзитный и дипломатический узел, без которого сегодня уже невозможно представить ни спасение иностранных граждан, ни координацию между странами, вовлечёнными в ближневосточную драму.

Азербайджан действовал не в режиме пиара, не в логике "мягкой силы" - это была жёсткая, точная, почти военная работа по спасению людей. Когда другие государства метались между заявлениями и совещаниями, именно Баку организовывал коридоры, принимал борты, размещал граждан третьих стран, в том числе дипломатов, учёных, студентов, творческие коллективы, и обеспечивал им не просто логистику, а элементарную безопасность и человеческое отношение.

Это не "проявление доброй воли". Это политическая зрелость. Это самостоятельная субъектность. Это поведение государства, которое не зависит от внешней повестки, а создаёт её. Именно поэтому заявления благодарности, прозвучавшие из уст министров иностранных дел России, Беларуси, Венгрии, Болгарии и ряда других стран, - не просто дипломатические реверансы. Это признание факта: Азербайджан стал единственным государством региона, сумевшим не утратить контроль над ситуацией, а - наоборот - взять на себя функцию спасения, опеки и посредничества.

И это уже не о внешней политике. Это - о доверии.

А в условиях распада прежнего миропорядка доверие становится новой формой власти.

Одним из наиболее весомых доказательств признания Азербайджана как надёжного партнёра стала официальная благодарность Министерства иностранных дел России. После телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, российская сторона выступила с официальным заявлением: "Сергей Лавров тепло поблагодарил азербайджанских партнеров за помощь и внимание к гражданам России, возвращающимся домой из Ирана через территорию республики".

Речь идёт не о единичных эвакуациях, а о чётко организованной, скоординированной гуманитарной операции. По оперативной информации, Азербайджан в кратчайшие сроки обеспечил транзит и безопасность десятков российских граждан - в том числе студентов, преподавателей вузов, артистов, культурных работников, журналистов, а также членов семей дипломатов и сотрудников Россотрудничества, находившихся в Иране в рамках образовательных, культурных и технических программ.

Среди тех, кто был эвакуирован в Баку, присутствовали преподаватели из Московского государственного университета, музыканты Большого театра и Российской академии музыки имени Гнесиных. После пересечения азербайджанской границы все они были размещены в обеспеченных логистических пунктах на территории республики, обеспечены питанием, медицинской помощью и сопровождением. Затем - рейсами АЗАЛ и "Аэрофлота" направлены в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Важно подчеркнуть: в отличие от других стран, Баку не ограничился лишь формальными транзитными коридорами, а выступил активным гуманитарным актором, несущим прямую ответственность за жизни и безопасность иностранных граждан на своей территории.

Параллельно с эвакуацией россиян, Азербайджан оказал жизненно важную помощь гражданам Республики Беларусь. Как подтвердили в посольстве Беларуси в Тегеране, в Иране в момент эскалации находились более 40 граждан Беларуси - участники культурных обменов, гастрольных туров и образовательных программ. Благодаря срочной дипломатической координации между посольствами, азербайджанскими структурами и белорусским МЧС, эвакуация прошла без единого инцидента.

"Мы выражаем особую признательность азербайджанским коллегам за максимально быстрое и надёжное решение вопроса. Все наши граждане, включая женщин и детей, были переправлены в Баку, где получили необходимую поддержку и уже вечером отправились в Минск на специально организованном рейсе", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Сам факт того, что Минск предпочёл именно Азербайджан в качестве транзитного партнёра, при наличии альтернативных вариантов, говорит о двух вещах: во-первых, об уровне доверия к азербайджанским властям, а во-вторых, о признании Азербайджана как страны с высокой степенью институциональной готовности к кризисам.

Особого внимания заслуживает решение Венгрии временно перенести своё посольство из Тегерана в Баку. Такое решение фактически означает не просто эвакуацию, а делегирование Азербайджану функций безопасного дипломатического пространства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: "Сотрудники посольства Венгрии в Тегеране и члены их семей - всего 15 человек - были отправлены в Азербайджан. До улучшения условий безопасности наша миссия будет функционировать из Баку".

Это означает, что Венгрия, страна - член ЕС и НАТО, фактически рассматривает Азербайджан как полноценную территорию доверия для функционирования одного из своих дипломатических представительств. Прецедентов столь чёткого выбора региона с нестабильной периферией (в данном случае - Ближнего Востока) крайне мало, и это решение подчёркивает системную надёжность Азербайджана.

Следом за Венгрией, Болгария также вывела своих дипломатов и членов их семей из Тегерана и разместила их в Баку. Как подтвердил премьер-министр Болгарии Росен Желязков: "Мы признательны Азербайджану за оперативную реакцию и принятие наших граждан. Это важный жест, подтверждающий не только добрые двусторонние отношения, но и системную готовность Азербайджана брать на себя ответственность в кризисных ситуациях".

Таким образом, как минимум три государства - Россия, Беларусь и Венгрия - подтвердили фактическую готовность доверять Азербайджану не просто как партнёру, но как гуманитарной, дипломатической и логистической платформе в условиях форс-мажора. К ним присоединилась Болгария, а также, по данным Reuters и Anadolu Ajansı, в Баку были направлены представители дипмиссий Польши, Сербии, Казахстана и Индонезии для координации возможных эвакуационных сценариев.

Функционирующая международная система безопасности требует не только военных гарантий, но и эффективных гуманитарных и логистических решений. Азербайджан продемонстрировал именно такую способность: государство с устойчивыми границами, современной транспортной инфраструктурой, гибкой дипломатией и, главное, - готовностью брать на себя ответственность. Это уже не вопрос престижа, а вопрос доверия, проверенного практикой.

По состоянию на середину июня 2025 года, через территорию Азербайджана были эвакуированы или переправлены более 90 граждан России, более 40 граждан Беларуси, 15 сотрудников и членов семей посольства Венгрии, около 20 сотрудников болгарских дипломатических и культурных учреждений, а также неустановленное количество иностранных специалистов по линии ОБСЕ, ООН и ICRC.

Именно благодаря политической воле, институциональной зрелости и гуманитарной чувствительности, Азербайджан утвердился в глазах партнёров как надёжный участник глобального антикризисного взаимодействия. Этот статус не декларируется в лозунгах, а доказывается фактами - рейсами, спасёнными жизнями, отозванными дипломатами и благодарственными письмами.

Азербайджан превратился в один из важнейших гуманитарных транзитных узлов Евразии. На фоне продолжающихся кризисов в ряде стран Ближнего Востока и Южного Кавказа именно территория нашей страны стала надёжным и безопасным маршрутом для эвакуации иностранных граждан, персонала международных организаций и представителей неправительственных структур.

Согласно официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Азербайджана, за четыре месяца через территорию страны было эвакуировано более 2 300 иностранных граждан. В их числе - сотрудники дипломатических миссий, агентств ООН, международных НПО и коммерческих компаний.

Особое внимание привлекают следующие факты:

Из общего числа эвакуированных 560 человек являются гражданами стран Европейского союза, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Швецию и Бельгию.

Через международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку были вывезены свыше 120 граждан Южной Кореи, Польши, Чехии и Казахстана.

Операции проводились в координации с гуманитарными структурами, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирную продовольственную программу, ЮНИСЕФ, а также Международный комитет Красного Креста.

Пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) в своём заявлении подчеркнула, что Азербайджан "предоставил оперативный и безопасный коридор для персонала ООН и европейских граждан в условиях резко ухудшившейся региональной обстановки". Быстрая реакция Баку, его готовность к приёму беженцев и координация с международными структурами стали, по оценке организации, "примером эффективной гуманитарной логистики".

Важно отметить, что Азербайджан не ограничился функцией транзитной территории. По инициативе правительства были развёрнуты центры временного размещения и оказания помощи в Баку, Гяндже и Сабирабадском районе. На этих пунктах эвакуированным предоставлялись первая медицинская помощь, включая экстренную терапию, базовые процедуры и вакцинацию; психологическая поддержка, особенно для женщин и детей, находившихся в стрессовом состоянии; а также временное жильё, питание, санитарно-гигиенические условия и трансфер к аэропорту.

По данным Министерства здравоохранения Азербайджана, более 320 эвакуированных граждан получили медицинскую помощь в рамках гуманитарной операции. Все мероприятия были организованы в соответствии с международными стандартами и с участием специалистов гуманитарных агентств.

Отдельного внимания заслуживает вопрос безопасности. Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Госпогранслужбой обеспечивало охрану всех маршрутов передвижения. Специальные подразделения проводили регулярную проверку транспортных коридоров, сопровождали колонны до пунктов эвакуации. Как отмечает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, "Азербайджан продемонстрировал образцовую организацию безопасности гуманитарных маршрутов в нестабильной среде".

На фоне глобальных вызовов, связанных с ростом насилия, нарушением гуманитарного права и деградацией институтов безопасности, действия Азербайджана заслуживают отдельной оценки. По мнению аналитиков Международного центра гуманитарной политики (IHPC), Баку выстраивает стратегию мягкой силы, в основе которой - гуманизм, готовность к сотрудничеству, логистическая гибкость и нейтралитет.

Азербайджан продемонстрировал не только административную эффективность и техническую подготовку, но и политическую волю участвовать в решении общечеловеческих проблем. Без лишнего пафоса и громких деклараций страна обеспечила транзит более двух тысяч человек, спасла десятки жизней, обеспечила международным организациям возможность эвакуации персонала и подтвердила свою репутацию надёжного партнёра.

На фоне закрытых границ и политической нестабильности в других регионах, Азербайджан оказался одним из немногих государств, которые не только открыли коридор, но и взяли на себя полную ответственность за его функционирование - от логистики до гуманитарной поддержки.

Таким образом, гуманитарный транзит через Азербайджан в 2025 году стал не просто операцией по эвакуации. Это был масштабный и системный международный процесс, в котором страна выступила ключевым актором, подтвердив свою региональную значимость, международную солидность и приверженность принципам гуманности.

Почему Азербайджану доверяют? Ответ очень прост - это доверие не возникло спонтанно. Оно основано на конкретных причинах:

Нейтральная, прагматичная внешняя политика: Баку не вовлечён в ближневосточные конфликты и не принимает стороны.

Военно-гуманитарная инфраструктура: способность Азербайджана быстро развернуть логистические цепочки - от хабов до центров эвакуации.

Политическая стабильность: в условиях, когда даже традиционно нейтральные страны колеблются, Азербайджан демонстрирует стратегическую предсказуемость и административную мобильность.

Опыт послевоенного восстановления: освобождение и реинтеграция Карабахского региона в азербайджанское общество дали стране уникальные институциональные навыки, которые сегодня успешно применяются в рамках региональных гуманитарных миссий.Реалии 2025 года обнажили: эпоха декларативной безопасности закончилась. Рассыпались альянсы, сдулись гарантии, а центры силы - закружились в собственной пустоте. Молекулы мира больше не держатся на бумажных соглашениях и холодной аритметике военных балансов. Они держатся на тех, кто в момент хаоса не ищет виноватых, а строит мост.

Азербайджан не просто выдержал эту эпоху - он её понял. И не адаптировался, а выдвинулся. Без крика, без иллюзий, без нужды в одобрении. Стал не просто транзитом, но зоной смыслов. На фоне дрожащих столиц и выцветших протоколов - территория уверенности.

Это уже не вопрос внешней политики, не вопрос рейтингов и саммитов. Это - онтология. В мире, где границы безопасности проходят не по флагам, а по вектору воли, Азербайджан стал вектором. Его роль больше не объясняется географией - она объясняется глубиной ответственности. Ответственности за тех, кто не был обязан, но оказался спасён. Ответственности, которая не имитирует гуманизм, а совершает его - на практике.

Когда из горящего Тегерана вывозят студентов, когда семьи дипломатов находят ночлег в Баку, когда целые посольства передислоцируются в зону стабильности, - это не эвакуация. Это - вотум доверия. Неголосованный, негромкий, но безальтернативный.

Ибо в конечном счёте остаётся не тот, кто говорил правильные слова, а тот, кто в момент разлома стал опорой. История не запоминает флагов над штабами. Она запоминает тех, кто вывел людей из огня.

Азербайджан - не в союзе. Он - в центре. Центре, где сшиваются разорванные ткани мира. Центре, где не спрашивают, кто чей союзник, а просто открывают коридор.

Не география. Архетип.

И именно поэтому в новой конфигурации мира Баку уже не просто город.

А топос.

Там, где сохраняется человеческое.

Там, где слово "долг" ещё что-то значит.

Там, где чужое не становится чуждым.

Вот где начинается настоящая геополитика. Не из интереса. Из совести.

Именно так цивилизация делает следующий шаг. Через Азербайджан.