Гражданин Шри-Ланки предстал перед судом за попытку нелегального въезда в Азербайджан - ФОТО
Гражданин Шри-Ланки, попытавшийся пересечь границу Азербайджана по чужому паспорту, предстал перед судом.
Как передает Day.Az, 30 мая в Международном аэропорту Гейдара Алиева благодаря бдительности и профессионализму сотрудников Пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан пассажир рейса Кувейт-Баку - гражданин Федерации Малайзия Сатьяселан Вижия. При проверке документов возникло подозрение, что представленный паспорт принадлежит другому лицу.
В ходе проведенного расследования было установлено, что задержанный на самом деле является гражданином Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка - Савутхараражан Касвитхан, 1994 года рождения.
Решением Хазарского районного суда обвиняемый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 29.318.1 и 320.2 Уголовного кодекса, и ему было назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы по статье 29.318.1 и пяти месяцев лишения свободы по статье 320.2.
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