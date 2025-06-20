Азербайджан и Грузия обсудили развитие парламентского сотрудничества

20-го июня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящейся в нашей стране с визитом делегацией, возглавляемой председателем комитета по секторальной экономике и экономической политике парламента Грузии Шота Берекашвили.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер отметила на встрече, что отношения между нашими странами, опирающиеся на традиции дружбы и братства, к сегодняшнему дню достигли уровня стратегического партнёрства. Важную роль в развитии этих отношений играют визиты на высшем и высоком уровнях.

В ходе беседы с удовлетворением было подчёркнуто сотрудничество Азербайджана и Грузии в рамках международных организаций, включая неизменную взаимную поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета, а также проявления солидарности. Наши страны также успешно сотрудничают в реализации масштабных энергетических и транспортных проектов в регионе.

Коснувшись межпарламентских отношений двух стран, спикер Сахиба Гафарова упомянула весьма эффективное сотрудничество между нашими законодательными собраниями. В парламентах обеих стран с успехом работают группы дружбы, а наши делегации поддерживают друг друга в международных парламентских организациях.

Подчёркивалась важность развития отношений между комитетами высших законодательных органов. Помимо двустороннего сотрудничества, была отмечена значимость успешного формата трехстороннего сотрудничества комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Говоря о сложившейся в регионе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности ситуации, спикер Сахиба Гафарова также проинформировала о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Выразив благодарность за теплую встречу, председатель комитета по секторальной экономике и экономической политике парламента Грузии Шота Берекашвили поделился впечатлениями от визита в Азербайджан и указал на важность отношений между нашими странами, основанных на исторических корнях и достигших сегодня уровня стратегического партнёрства.

Как отметил председатель комитета, развитие отношений между нашими странами не только способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе, но и служит благополучию наших народов.

Шота Берекашвили подчеркнул необходимость дальнейшего развития наших межпарламентских отношений, усиления сотрудничества между комитетами и активизации деятельности групп дружбы; он также поделился своими взглядами на перспективы межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.