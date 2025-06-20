https://news.day.az/politics/1761999.html Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 100 граждан Пакистана По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети "X". Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 100 граждан Пакистана
По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети "X".
Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.
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