Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 100 граждан Пакистана

По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети "X".

Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.