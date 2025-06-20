Суд назвал имена генералов, руководивших операциями Армении в апреле 2016 года

20 июня в ходе продолжающегося процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян, являвшийся т.н. "президентом" сепаратистского режима, созданного на территориях Азербайджана в период армянской оккупации, ответил на вопросы прокурора Тараны Мамедовой, представляющей сторону государственного обвинения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Саакян отвечая на вопросы об апрельских боях 2016 года, раскрыл, кто руководил военными операциями Армении в то время.

По его словам, в тот период военными операциями армянской стороны руководили министр обороны генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генерального штаба вооружённых сил Армении генерал-полковник Юрий Хачатуров и т.н. "командующий армией" сепаратистского режима Лева Мнацаканян.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.