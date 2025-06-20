Между Азербайджаном и Китаем утверждено соглашение о международных мультимодальных перевозках

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках", подписанное 23 апреля 2025 года в городе Пекин.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 Указа, министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.