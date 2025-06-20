https://news.day.az/economy/1762050.html Команда COP29 Azerbaijan встретилась с бразильскими коллегами в Бонне - ФОТО Команда Операционной компании COP29 Azerbaijan во главе с главным исполнительным директором по операциям COP29 Нармин Джарчаловой провела встречу с бразильскими коллегами в немецком городе Бонн для обсуждения подготовки к COP30, которая пройдёт в Белене, передаёт Day.Az со ссылкой на официальную страницу COP29 Azerbaijan в социальной...
Команда COP29 Azerbaijan встретилась с бразильскими коллегами в Бонне - ФОТО
Команда Операционной компании COP29 Azerbaijan во главе с главным исполнительным директором по операциям COP29 Нармин Джарчаловой провела встречу с бразильскими коллегами в немецком городе Бонн для обсуждения подготовки к COP30, которая пройдёт в Белене, передаёт Day.Az со ссылкой на официальную страницу COP29 Azerbaijan в социальной сети.
"Команда COP29 вновь подтвердила полную поддержку Азербайджаном председательства Бразилии на COP30 в успешном проведении конференции", - говорится в сообщении.
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