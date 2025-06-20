https://news.day.az/officialchronicle/1762043.html Президент Ильхам Алиев принял президента UFC - ФОТО 20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Ultimate Fighting Championship (UFC), американского предпринимателя Дейна Уайта, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял президента UFC - ФОТО
20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Ultimate Fighting Championship (UFC), американского предпринимателя Дейна Уайта, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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