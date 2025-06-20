Посол Польши высоко оценил успехи в восстановлении Карабаха

Первый мой визит в Ханкенди состоялся два месяца назад, а нынешний визит - второй. Я поражён красотой природы Карабаха, масштабом инвестиций и модернизации, которая там происходит.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал журналистам посол Польши в Азербайджане Павел Радомский в ходе визита представителей дипломатического корпуса в Лачинский район.

Он подчеркнул, что восстановление региона после его полного разрушения за период оккупации является ключевым фактором для будущего процветания здесь.

"Задача подготовить территорию, вернуть людей, создать условия для их жизни и реализации планов - очень масштабная. Это требует не только финансовых ресурсов, но и большой решимости", - добавил посол.

Радомский выразил поддержку и пожелал успехов в реализации масштабного плана по возрождению Карабаха.