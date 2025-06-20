МАГАТЭ предостерегло Израиль от удара по ядерным объектам Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предостерегло Израиль от удара по иранским ядерным объектам, сообщает Day.Az.
Как сказал на экстренном заседании Совбеза ООН в связи с нарастанием напряженности между Ираном и Израилем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атаки на ядерные объекты могут привести к выбросу радиации.
"Это может иметь серьезные последствия как для страны, подвергшейся атаке, так и за ее пределами. Поэтому я повторяю свой призыв быть максимально сдержанными", - сказал он.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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