Иран готов продолжить консультации с "Евротройкой"

Иран выразил готовность продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими европейскими странами, а также рассматривает возможность проведения в ближайшем будущем очередной встречи в формате "европейской тройки".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве.

"Мы выступаем за продолжение консультаций с "европейской тройкой" и другими государствами-членами Евросоюза. В то же время мы готовы провести еще одну встречу в ближайшее время", - подчеркнул он.

Вместе с тем Аракчи отметил, что Иран продолжит реализовывать свое законное право на самооборону и не будет открыт для переговоров с любой стороной, пока продолжаются израильские атаки.