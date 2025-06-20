Эрдоган рассказал Пашиняну о роли Турции в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
Анкара в полной мере использует дипломатические инструменты для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает активные усилия по укреплению мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Он также отметил важность достигнутого соглашения в рамках мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
В ходе встречи стороны обсудили возможные шаги по нормализации двусторонних отношений стран, а также обменялись мнениями по поводу нарастающей военной напряжённости между Израилем и Ираном.
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