Новая реальность, созданная победами Азербайджана: кое-что о визите Пашиняна в Турцию

Автор: Акпер Гасанов

Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию ожидаемо вызвал оживленное обсуждение как в самой Армении, так и за ее пределами, особенно в кругах армянской диаспоры. Если коротко, то данный визит состоялся в тот самый период, когда борьба за власть в Армении вступила в решающую стадию. Против Пашиняна выступают дашнаки, карабахский клан, нынешнее руководство ААЦ во главе с католикосом всех армян Гарегином II. Да и определенные силы в России, после ареста олигарха Самвела Карапетяна, также активизировались.

Рейтинг доверия к Пашиняну находится на крайне невысокой отметке, но все же он остается самым популярным политиком в своей стране. Вот, в каких условиях происходит визит Никола Воваевича в Турцию. И тут стоит отметить, что данное событие, укладывается в текущую геополитическую логику и демонстрирует, насколько кардинально изменился региональный контекст по сравнению с предыдущими попытками армяно-турецкого сближения.

Напомню, что в сентябре 2008 года тогдашний президент Турции Абдулла Гюль прибыл в Ереван, чтобы вместе с тогдашним же президентом Армении Сержем Саргсяном посмотреть матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными двух стран. Этот визит положил начало так называемой "футбольной дипломатии", кульминацией которой стало подписание Цюрихских протоколов в октябре 2009 года. Тогдашние министры иностранных дел Армении и Турции - Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу - подписали документы, предусматривающие установление дипломатических отношений и открытие границы.

Однако эти протоколы так и не были ратифицированы. Стороны обвинили друг друга в неготовности идти до конца, но главной причиной провала инициативы стал жёсткий протест Азербайджана. Ведь, 20% территории нашей страны тогда находились под армянской оккупацией и определенные силы на Западе очень хотели добиться открытия турецко-армянских границ и нормализации турецко-армянских отношений без учета данного фактора, по сути стремясь усилить позиции страны-оккупанта.

С тех пор регион претерпел тектонические изменения. Главный из них - Вторая карабахская война 2020 года. Армения потерпела сокрушительное поражение, Азербайджан восстановил свой суверенитет над большей частью оккупированных территорий, а присутствие российских миротворцев в Лачинском коридоре оказалось временным. К осени 2023 года Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность.

Это историческое достижение имело место вопреки планам и желанию всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но именно это событие изменило не только соотношение сил в регионе, но и стратегическое поведение ключевых игроков Шушинская декларация, подписанная в июне 2021 года Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, закрепила союзнические отношения между двумя странами, превратив их в военно-политический блок с единой стратегией и координацией усилий.

Сейчас: Азербайджан - доминирующая сторона в региональной игре. Он не просто восстановил территориальную целостность, но и стал стратегическим союзником Турции, а значит, любые шаги Анкары, в том числе и в плане нормализации отношений с Арменией, априори не могут идти вразрез с интересами Баку. Проще говоря, по сравнению с периодом запуска "футбольной дипломатии", позиции Азербайджана многократно усилились.

Что же касается Армении, то тогда она ступала как участник переговоров, удерживая оккупированные территории нашей страны. Сейчас: Армения - страна, проигравшая войну, потерявшая рычаги давления и находящаяся в поиске новых гарантий безопасности и выхода из региональной изоляции. Что до Турции, то стратегический союз с Азербайджаном стал точкой опоры для политики Анкары на Кавказе.

Что же касается глобальной конъюнктуры, то ныне на первый план вышла безопасность, энергетика, транспортные коридоры и борьба за влияние между Турцией, Россией, Ираном и Китаем. Армения в этом контексте - скорее объект, чем субъект политики. Это то, что стало логическим итогом провала всей политики территориальных претензий к Азербайджану, что привела армянское государство к фактической потере многих атрибутов суверенитета и государственности.

Демонстрация спокойствия и стратегического терпения играет на руку Баку на международной арене: Азербайджан выступает как зрелый игрок, готовый к конструктивному диалогу, но с позиции сильного, уверенного в себе, самостоятельного игрока. Такова новая реальность. С момента "футбольной дипломатии" по сегодняшний день произошло укрепление Азербайджана и формирование новой региональной архитектуры. В этом новом мире Пашинян может ездить в Турцию, и Баку будет воспринимать это не как угрозу, а как проявление новой реальности, в которой Армения - страна, ищущая пути адаптации к миру, созданному без её участия, но с её учётом.