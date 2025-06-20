Баку и Вена обсудили перспективы развития сотрудничества

20 июня 2025 года в городе Вена состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Австрийской Республики.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, австрийскую - директор департамента по политическим вопросам МИД Ханна Лико.

В ходе консультаций были обсуждены политические отношения между двумя странами, подчеркнута важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий для поддержания устойчивого диалога.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций. Были рассмотрены стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана.

Также речь шла о реализуемых проектах в области гуманитарного разминирования. Была подчеркнута важность развития договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в этой и других сферах.

На встрече была представлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для установления устойчивого мира в регионе, существующих препятствиях, а также о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях.

Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Фариз Рзаев также провёл встречи с другими официальными лицами Австрии и принял участие в обсуждениях в формате "круглого стола" с представителями ведущих исследовательских и аналитических центров.