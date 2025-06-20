В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Бодрум произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Данных о разрушениях и жертвах нет.