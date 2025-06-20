https://news.day.az/world/1762156.html В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Бодрум произошло землетрясение магнитудой 4,8. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Данных о разрушениях и жертвах нет.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Бодрум произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Данных о разрушениях и жертвах нет.
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