Израиль рассказал о своих ожиданиях по Ирану

Израиль ждет, что главы МИД стран "евротройки" (Великобритания, Франция и ФРГ) на переговорах в Женеве достигнут реального прогресса по ликвидации ядерного потенциала Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Мы наблюдаем дипломатические переговоры на протяжении последних нескольких десятилетий, и посмотрите на результаты, - приводит его слова агентство Reuters. - Если будут предприняты реальные усилия по ликвидации потенциала Ирана, то мы сможем это рассмотреть, но если это будет очередная сессия и дебаты, то это не сработает, <...> мы это не примем".

20 июня в Женеве главы МИД "евротройки" принимают участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По информации источников газеты The Washington Post, дипломаты "евротройки" планируют попытаться убедить Тегеран предоставить гарантии того, что его ядерная программа будет ограничена только гражданскими потребностями во время переговоров.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.