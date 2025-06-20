Фонд молодежи Азербайджана готов поддерживать ИИ-проекты

Фонд молодежи Азербайджана готов поддерживать проекты в области технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев во время выступления на Форуме молодежи по искусственному интеллекту в Баку.

"Мы не должны быть просто пользователями искусственного интеллекта - мы должны находиться в его центре. Молодежь может обратиться в Фонд за поддержкой проектов в области технологий искусственного интеллекта.

Мы, как Фонд молодежи, всегда готовы поддержать такие проекты, выделять им гранты. Сегодня одним из наших главных приоритетов является переход на цифровизацию в ряде отраслей", - подчеркнул он.

По словам Велиева, внедрение технологий искусственного интеллекта может положительно повлиять на производительность.

"Иногда звучит мнение, что ИИ может сделать людей ленивыми. Однако важно понимать, что эти технологии позволяют выполнять задачи, которые ранее занимали часы или даже дни, гораздо быстрее и эффективнее. Это, в свою очередь, положительно сказывается на продуктивности", - добавил он.