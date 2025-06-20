Совбез ООН проведет второе внеочередное заседание по иранско-израильской напряженности

Сегодня состоится второе заседание Совета Безопасности ООН, посвященное агрессии Израиля против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"На прошлой неделе состоялось первое внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Второе заседание СБ ООН состоится на основе запроса Китая, России и Пакистана", - сказал Арагчи в эфире иранского государственного телевидения.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.