В Азербайджане создаются новые условия для поддержки в сфере инноваций и венчурных проектов.

Как сообщает Day.Az, в рамках панельной дискуссии на Baku ID 2025 председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Османов сообщил, что завершены внутренние обсуждения по созданию более эффективной и прозрачной регуляторной среды для инновационных компаний.

По его словам, одна из ключевых инициатив - запуск регуляторной песочницы (sandbox), проект которой уже подготовлен. Это позволит перспективным компаниям ускоренно выходить на рынок и тестировать решения в гибких условиях.

"Мы разрабатываем регуляции совместно с государством. Цель - создать инструменты для развития венчурных инициатив, сделать политику еще более инновационно-дружественной. Уверены, такие шаги привлекут внимание к местному рынку", - сказал Османов.

Он также подчеркнул, что формирование гибкой и понятной нормативной базы - один из важнейших элементов развития цифровой экономики в стране.

Отметим, что 19 июня в Баку стартовал фестиваль Baku ID 2025, объединивший участников из Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержанный SABAH.HUB, форум проходит в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи под темой "The Regional Nexus".

В фестивале участвуют более 4000 человек, включая 75 стартапов и более 30 инвесторов. Стартап-конкурсы, стипендии от ABB Tech Academy, нетворкинг и демонстрация университетских проектов делают Baku ID ключевой площадкой для развития технологического предпринимательства.

Форум проходит при поддержке Министерства науки и образования, SOCAR, PASHA Holding и Центра 4ИР, подтверждая статус Азербайджана как растущего центра инноваций в регионе.