SOCAR открыта к сотрудничеству с технологическими компаниями любого масштаба.

Как передает Day.Az, об этом сказал советник вице-президента государственной нефтяной компании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в рамках панельной дискуссии на Baku ID 2025.

По его словам, компания открыта к диалогу и сотрудничеству с технологическими партнёрами, независимо от их размера.

"Мы работаем в энергетической отрасли и готовы говорить как с крупными корпорациями, так и с небольшими командами. Если у вас есть решение, релевантное для нашей сферы, мы готовы выслушать вас. Мы не обещаем инвестировать в каждый стартап, но можем гарантировать, что внимательно изучим ваше предложение. Пока у вас есть хороший продукт, вы можете получить поддержку в любой точке мира, включая Азербайджан", - сказал Теймур Алиев.

Отметим, что 19 июня в Баку стартовал фестиваль Baku ID 2025, объединивший участников из Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержанный SABAH.HUB, форум проходит в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи под темой "The Regional Nexus".

В фестивале участвуют более 4000 человек, включая 75 стартапов и более 30 инвесторов. Стартап-конкурсы, стипендии от ABB Tech Academy, нетворкинг и демонстрация университетских проектов делают Baku ID ключевой площадкой для развития технологического предпринимательства.

Форум проходит при поддержке Министерства науки и образования, SOCAR, PASHA Holding и Центра 4ИР, подтверждая статус Азербайджана как растущего центра инноваций в регионе.