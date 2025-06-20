МАГАТЭ о повреждении основных зданий одного из ядерных объектов в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в организацию поступила информация о повреждении основных зданий иранского тяжеловодного исследовательского реактора Хондаб, в том числе его дистилляционного отделения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

За день до этого МАГАТЭ сообщило, что воздушный удар поразил реактор, но никаких радиологических осложнений не произошло.

В Организации отмечают, что в настоящее время этот реактор находится на стадии строительства, не введен в эксплуатацию и не оснащен ядерными материалами, поэтому радиационного воздействия не зафиксировано.

Отметим, что 18 июня МАГАТЭ сообщило о нанесении ударов по двум объектам производства центрифуг в Иране - мастерской TESA в Кередже и Исследовательскому центру в Тегеране. Оба объекта ранее находились под мониторингом и контролем МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Тегеране было разрушено здание, где производились и испытывались роторы современных центрифуг, а в Кередже уничтожены два здания, в которых изготавливались различные компоненты центрифуг.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.