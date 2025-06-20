Новая инициатива Турции может открыть дорогу азербайджанским стартапам

В рамках технологического форума Baku ID 2025 расскзали об одной из самых перспективных инициатив правительства Турции - программе Türkiye Tech Visa.

Как сообщает Day.Az, участников мероприятия осведомили о возможностях, которые открывает эта государственная платформа для стартапов, инженеров, IT-специалистов и технологических предпринимателей, стремящихся интегрироваться в динамичную экосистему Турции.

Türkiye Tech Visa представляет собой эксклюзивную программу приглашения, направленную на привлечение мировых талантов и инновационных компаний. Её запуск стал частью стратегии Турции по превращению страны в один из ведущих технологических хабов региона. Программа предоставляет целый ряд преимуществ: трёхлетнее разрешение на работу, выданное специально в рамках этой инициативы, упрощённую процедуру получения вида на жительство для членов семьи, полное освобождение от подоходного и корпоративного налогов, бесплатное медицинское обеспечение, возможность аренды офисных помещений в технопарках и инкубационных центрах, поддержку со стороны венчурных инвесторов, а также доступ к консультациям и менторской помощи.

Особое внимание в ходе презентации было уделено странам региона, и в частности Азербайджану. Представители Турции подчеркнули, что с большим интересом относятся к азербайджанскому технологическому сообществу и будут рады видеть среди соискателей участников из Азербайджана. По их словам, наличие сильного продукта и готового технологического решения открывает реальные возможности для получения поддержки - не только в Турции, но и на международном уровне.

На мероприятии также отметили, что Türkiye Tech Visa становится не просто формальной визовой программой, а полноценным мостом между инновациями и государственным стимулированием, и Азербайджан рассматривается как один из ключевых партнёров в этом направлении.

Отметим, что 19 июня в Баку стартовал фестиваль Baku ID 2025, объединивший участников из Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержанный SABAH.HUB, форум проходит в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи под темой "The Regional Nexus".

В фестивале участвуют более 4000 человек, включая 75 стартапов и более 30 инвесторов. Стартап-конкурсы, стипендии от ABB Tech Academy, нетворкинг и демонстрация университетских проектов делают Baku ID ключевой площадкой для развития технологического предпринимательства.

Форум проходит при поддержке Министерства науки и образования, SOCAR, PASHA Holding и Центра 4ИР, подтверждая статус Азербайджана как растущего центра инноваций в регионе.