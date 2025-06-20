В SOCAR назвали ключевые приоритеты в сфере инноваций

Инновации остаются ключевым приоритетом для SOCAR. В данном контексте речь не только о стартапах, но и для всей структуры корпорации.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал советник вице-президента госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku ID 2025.

По его словам, в компании активно ищут и внедряют передовые инструменты, чтобы оставаться на волне технологических изменений.

"Мы стремимся использовать лучшие и самые современные решения. Это касается всех направлений - от разведки и добычи газа до переработки, офшорных проектов, строительства и работы электростанций. У нас обширный охват деятельности, и инновации важны на каждом этапе", - сказал Мусаев.

Советник вице-президента SOCAR также добавил, что только благодаря постоянному стремлению к новому можно обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность на глобальном энергетическом рынке.

Отметим, что 19 июня в Баку стартовал фестиваль Baku ID 2025, объединивший участников из Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержанный SABAH.HUB, форум проходит в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи под темой "The Regional Nexus".

В фестивале участвуют более 4000 человек, включая 75 стартапов и более 30 инвесторов. Стартап-конкурсы, стипендии от ABB Tech Academy, нетворкинг и демонстрация университетских проектов делают Baku ID ключевой площадкой для развития технологического предпринимательства.

Форум проходит при поддержке Министерства науки и образования, SOCAR, PASHA Holding и Центра 4ИР, подтверждая статус Азербайджана как растущего центра инноваций в регионе.