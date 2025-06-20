https://news.day.az/society/1762110.html Вниманию водителей: движение на этой улице полностью перекрыто На улице Энвера Касимзаде в Баку будет ограничено движение автомобилей.
Вниманию водителей: движение на этой улице полностью перекрыто
На улице Энвера Касимзаде в Баку будет ограничено движение автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 завтрашнего дня до 22:00 22 июня, движение транспортных средств будет полностью ограничено на участке улицы Энвера Касимзаде в Насиминском районе Баку - от перекрестка с проспектом Азадлыг до перекрестка с улицей Джейхуна Гаджибейли.
Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым работам и воспользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлением движения в указанный период.
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