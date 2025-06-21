Определена пропускная способность Среднего коридора к 2027 году

На казахстанском участке Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) функционирует мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сказал вице-премьер - министр национальной экономики этой страны Серик Жумангарин.

"В 2024 году завершена интеграция с ИТ-системами железных дорог Азербайджана и Грузии. Продолжается интеграция с турецкими железными дорогами. Это позволило сократить сроки доставки грузов по маршруту с 25 до 13 дней. До 2027 года планируется увеличение пропускной способности коридора с 6 до 10 млн тонн в год", - сообщил он.

ТМТМ, также известный как Средний коридор, соединяет Китай и страны Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.