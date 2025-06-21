https://news.day.az/world/1762347.html Двоюродный брат Асада задержан в Сирии Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений, следует из пресс-релиза сирийского МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Сотрудникам сирийской разведки и МВД удалось задержать Васима Асада.
Двоюродный брат Асада задержан в Сирии
Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений, следует из пресс-релиза сирийского МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудникам сирийской разведки и МВД удалось задержать Васима Асада. Он считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МВД Сирии в Facebook.
Источники агентства SANA утверждают, что двоюродный брат экс-президента Сирии был задержан недалеко от границы с Ливаном.
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