https://news.day.az/politics/1762242.html Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии нормализацию отношений между Баку и Ереваном - ФОТО Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с официальными лицами Ирландии процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az. "Эльчин Амирбеков завершил рабочий визит в Ирландию.
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии нормализацию отношений между Баку и Ереваном - ФОТО
Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с официальными лицами Ирландии процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az.
"Эльчин Амирбеков завершил рабочий визит в Ирландию. Конструктивные обсуждения были посвящены отношениям между Азербайджаном и Ирландией, взаимодействию с ЕС, а также процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и другим вопросам", - написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов на своей странице в соцсети X.
Ранее мы сообщали, что Эрдоган рассказал Пашиняну о роли Турции в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.
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